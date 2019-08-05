Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:23 — REGNUM

Администрация Переславля Ярославской области объявила аукцион на «разработку технологии производства рекультиванта» с начальной ценой 30 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полигон в Переславле-Залесском Admpereslavl.ru

Научные работы с целью применения при использовании в процессе рекультивации и восстановлении нарушенных земельных участков в Переславле-Залесском нужно провести в сжатые сроки: за 25 дней с даты заключения муниципального контракта. То есть один день работы ученых стоит в данном случае более миллиона рублей.

По сведениям источников ИА REGNUM, речь идет о подготовке к рекультивации недавно закрытого полигона бытовых отходов около Переславля. Впрочем, в самой документации об этом не говорится. Цель дорогостоящей работы указана тоже весьма расплывчато:

«Результаты выполнения работы служат основанием для принятия решения о хозяйственной необходимости, технической возможности, экономической и социальной целесообразности возвращения в хозяйственный оборот нарушенных земельных участков с целью повышения инвестиционного и производственного потенциала Ярославской области».

Судя по всему, речь идет о материале, которым будут засыпать закрытый полигон твердых бытовых отходов и, возможно, другие подобные полигоны в Ярославской области.

Исполнитель работ должен разработать технические условия на рекультивант, а также зарегистрировать их в Ростесте. Кроме того, нужно разработать саму технологию производства и технологический регламент процесса рекультивации и восстановления нарушенных земельных участков в условиях Ярославской области с применением рекультиванта.

Исполнитель заказа должен описать будущее предприятие по производству рекультиванта и конкретные параметры его работы — требования к сырью, к организации производственной площадки, природоохранные ограничения и так далее.

Из документов неясно, собирается ли сама администрация создавать такое предприятие или готовая документация будет передана инвестору или подрядчику, который в дальнейшем займется рекультивацией полигонов и других земель, пострадавших от воздействия человека.

Неясно также, как эта закупка согласуется с проектом рекультивации переславского полигона. Ранее власти Ярославской области сообщали о том, что проект уже готов и прошел экологическую экспертизу.

В Ярославской области местные власти крайне редко заказывают научные разработки. Ранее они, как правило, касались городского хозяйства. Например, в Ярославле за счет бюджета на научной основе разрабатывалась транспортная схема города. Правда, применить выводы ученых на практике так и не удалось.

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