Санкт-Петербург, 5 августа 2019, 17:22 — REGNUM
Ключевой для экономики показатель — это реальные доходы граждан, а они уже несколько лет снижаются, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 5 августа, глава консалтинговой компании «Решение» Александр Батушанский, комментируя прогноз Института экономики роста имени Столыпина о вероятности технической рецессии в России.
Как сообщалось ранее, эксперты института в своей аналитической записке указали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021, как это допускает министерство экономического развития. Причины — в жесткой налоговой и денежно-кредитной политике, а также в «слабом» эффекте национальных проектов, отметили эксперты института.