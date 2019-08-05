Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM

Ключевой для экономики показатель — это реальные доходы граждан, а они уже несколько лет снижаются, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 5 августа, глава консалтинговой компании «Решение» Александр Батушанский, комментируя прогноз Института экономики роста имени Столыпина о вероятности технической рецессии в России.

Как сообщалось ранее, эксперты института в своей аналитической записке указали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021, как это допускает министерство экономического развития. Причины — в жесткой налоговой и денежно-кредитной политике, а также в «слабом» эффекте национальных проектов, отметили эксперты института.

«Есть мнение, что экономические проблемы у нас заключаются в том, что не хватает денег, что деньги недоступны, что жесткая денежно-кредитная политика приводит к тому, что инфляции нет, но нет и экономического роста.

Но денежно-кредитная политика не может иметь настолько сильного влияния. Рецессия у нас уже давно есть. Более точный технический термин — стагнация, но разница между ростом на полпроцента и снижением на полпроцента несущественна.

Ключевой показатель — это реальные доходы граждан, а они уже несколько лет снижаются. Кому нужен рост ВВП, который не сказывается на уровне жизни? И еще в одном я не согласен с данными экспертами: убежден, что цифры и в будущем будут свидетельствовать о «росте», — отметил Александр Батушанский.