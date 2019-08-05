Москва, , 19:31 — REGNUM

После мора пчёл чиновники озаботились паспортизацией пасек. Вопрос об этом поднял первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Пасека

Напомним, на сегодняшний день погибло 1,3% всего поголовья пчёл страны. Хатуов уверен: массового мора нет. Тем не менее, по его словам, сложившаяся ситуация продемонстрировала, что паспортизация пасек необходима.

Отметим, ветеринарно-санитарный паспорт пасеки даёт возможность, в частности, продавать мёд и другие продукты пчеловодства. Его владельцы смогут рассчитывать и на компенсацию от государства в случае гибели пчёл. Однако имеют этот документ далеко не все пчеловоды. В Удмуртии — одном из наиболее пострадавших от мора пчёл регионе — его нет у трети пасек.

Что же нужно сделать, чтобы его получить? Для начала — написать заявление, адресованное главному санитарному врачу города либо района, в котором указать адрес пасеки, сведения о владельце и количество пчелиных семей. После этого ульи посетят представители ветеринарной службы, которые возьмут пробы продукции и оценят состояние вокруг них. Если всё в порядке, то пасечник получит паспорт и его хозяйство будет официально зарегистрировано.

Казалось бы, всё просто. Но, например, в Курганской области нередки бывают случаи, когда ветеринарная служба отказывается выдавать такой важный документ. Такой сценарий возможен, если на пасеке не всё в порядке. Например, улья не в самом хорошем состоянии, пчёлы нездоровы, а поблизости есть ядовитые вредные медоносы либо загрязняющие окружающую среду предприятия.

Из-за этих недочётов ветеринарная служба отказывает в выдаче паспорта и выдаёт список рекомендаций и срок для устранения нарушений. И хорошо, если можно обойтись одной лишь дезинфекцией. Но нередко пчеловодам приходится на целый год прерывать деятельность, а то и вовсе менять место для размещения пасеки.

Опытные пчеловоды советуют обращаться за паспортом в тех случаях, если владелец пасеки уверен, что мёд качественный и соответствует нормам, а на пасеке полный порядок. Только в этом случае шансы оформить документ достаточно высоки.

Отметим, документ выдаётся бессрочно. Но заменить его придётся в тех случаях, если сменился владелец пасеки или заполнены все страницы. Заполнять страницы придётся не реже чем раз в год — в паспорт записывают результаты лабораторных анализов и другие необходимые сведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России произошёл массовый мор пчёл. По данным Минсельхоза России, погибли около 40 тыс. пчелосемей, или 1,3% от общего их количества. Всего на 30 июля в России было примерно 3,09 млн пчелосемей.

Мор пчёл отмечен в 30 регионах. Наиболее пострадали Удмуртия, Башкирия, Татария, Алтайский край, а также Пензенская, Орловская, Курская и Тамбовская области.

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