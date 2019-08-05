Белгород, , 17:11 — REGNUM

В Белгороде местный мёд урожая 2019 года в среднем продают по цене тысяча рублей за три литра, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это соответствует уровню 2018 года.

В основном продают мёд из подсолнечника, акации, разнотравья. Гречневый и донниковый мёд дороже — один литр выходит 450 руб. Мёд из фацелии чуть дешевле, примерно 430 руб./л. Соты на маленьких рамках предлагают за 250 руб./шт. В районах области мёд можно купить дешевле — от 750 рублей за трёхлитровую банку.

Как сообщает ИА REGNUM, Белгородская область оказалась в числе регионов РФ, где летом 2019 года была зафиксирована массовая гибель пчёл. В июне только в трёх районах Белгородской области — Чернянском, Новоскольском и Старооскольском — погибло более 1,5 тысячи пчелосемей. По данным лабораторных анализов причиной массовой гибели пчёл стало отравление инсектицидами, в состав которых входят фипронил и циперметрин.