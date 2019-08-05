Москва, , 17:07 — REGNUM

Суммарные убытки из-за протестов в Москве составили 60 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии Москвы.

В данную сумму отнесены убытки предприятий торговли и услуг, которые они понесли в результате несогласованных акций оппозиции 27 июля и 3 августа. Предварительно, потери составляют более 30 млн рублей на каждый из дней протеста. Точная цифра, по данным источника, будет известна в среду.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа прошла акция протеста в разных точках центра столицы. По данным МВД, во время нарушений задержали 600 человек. По информации издания ОВД-Инфо, число задержанных — 1001 человек.