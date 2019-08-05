Москва, , 17:05 — REGNUM

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») рассказал о «компенсациях» за потерю работы 15 млн человек.

В России простые профессии будут сметены с рынка столь же энергично, как и в развитых странах, предупредил парламентарий. В ближайшем будущем рискуют остаться без работы порядка 15 млн человек, работающих в сферах, не требующих высокой квалификации.

Шеин предложил ряд мер, которые позволят преодолеть грядущий возможный кризис безработицы.

Так, по его мнению, следует сокращать продолжительность рабочей недели, снижать пенсионный возраст, вводить базовый основной доход, развивать финансируемые государством курсы переквалификации и профподготовки, создавать рабочие места там, где робот и информационный сервис не заменит человека, то есть в образовании, медицине и системе социальной помощи.

Делать все это предлагается за счет госсредств.

«Все вышеперечисленное требует серьезного госфинансирования, то есть изъятия через налоговые механизмы средств у капитала», — отметил Шеин в Facebook.

При этом он согласен с тем, что вышеперечисленное «невозможно в рамках современной госполитики».

«Кризис на рынке труда в отсталой капиталистической России будет куда болезненнее, чем в странах первого мира», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Шеин предполагает, что в течение 10−15 лет профессии продавцов, водителей, вахтеров, уборщиков и охранников постигнет массовое сокращение.

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