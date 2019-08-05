Калининград, , 17:05 — REGNUM

В Калининградской области пока не наблюдается массового мора пчёл, однако в двух хозяйствах из-за болезней медоносных пчёл установлен карантин, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 августа. При этом оба хозяйства, по данным регионального правительства, в Зеленоградском районе области. Последний карантин установлен совсем недавно — 31 июля.

Пчелы (cc) Carter Brown

В целом цены на мёд в Калининградской области остаются стабильными и никакого стремительного подорожания не наблюдается. Килограмм мёда стоит порядка 500 рублей. «Липовый» на Центральном рынке стоит 1 тыс. рублей за 1,5 кг., «Лесной» — 609 руб. за кг. «Разнотравный» — 700 руб. за один килограмм.

Производства мёда в регионе значительно развито. Ещё в 2017 году власти объявляли, что на долю Калининградской области приходится треть всего меда, производимого в Северо-Западном федеральном округе. Во всех категориях хозяйств региона ежегодно производится от 400 до 600 тонн меда.