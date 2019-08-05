Рязань, , 16:51 — REGNUM

Пчеловод Юрий Кучаев из Чучковского района Рязанской области уверен, что его насекомые не погибли, потому что ульи расположены вдали от сельхозугодий. Те пасечники, чьи пчёлы вылетали на поля, обработанные ядом, понесли значительные убытки. В интервью Рязанскому городскому сайту Кучаев рассказал, что в первую очередь погибли пчёлы, облетающие рапсовые поля.

Улей

«Виной гибели является обработка пестицидами и инсектицидами полей. В первую очередь, рапсом. Это техническая культура без «лошадиной дозы» ядохимикатов не вырастет — насекомые съедят. В нашем районе его пока не выращивают, поэтому нас это не коснулось. Но, если смотреть на перспективу, нас эта проблема тоже волнует, ведь агрохолдинги могут подобраться и в Чучковский район», — сказал Кучаев.

По его словам, сельхозпроизводители не предупреждали пасечников об обработке растений. Но даже если и информировать пчеловодов, из-за подобных работ придётся закрывать ульи на неделю, а это невозможно. Необходимо отказываться от опасных ядов, либо вообще не сажать растения, требующие сильной обработки, считает пчеловод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рязанская область оказалась в числе регионов, где этим летом фиксировалась массовая гибель пчёл. В Рязани на круглом столе ОНФ предложили оказать бюджетную поддержку фермерам области, пострадавшим из-за массовой гибели пчёл весной 2019 года. По оценкам пчеловодов погибло не менее 1400 пчелиных семей.

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