Иваново, , 16:47 — REGNUM

Жители микрорайона Авдотьино в Иваново обратились к администрации города с просьбой принять меры к ограничению многоэтажной застройки. Вопрос обсуждался на встрече жителей микрорайона с заместителем главы администрации города Светланы Корниловой, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о территории в 80 га, которая была включена в границе областного центра в 2016 году. В настоящее время собственник земли намерен возвести на этой территории многоэтажный жилищный комплекс «Самоцветы». Против выступили жители улицы Киселевых, где расположен коттеджный посёлок: они просят власти ограничить на участке, прилегающем к улице, высоту застройки четырьмя этажами. Правда, сделать это, как сообщила начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Юлия Косорукова, невозможно: собственник уже получил градостроительные планы земельных участков, первый многоэтажный дом получил согласование архитектурной комиссии.

«Застройщик пошел нам на уступки и снизил почти в два раза этажность здания с 16 до 9 этажей. Облик дома уже утвержден архитектурной комиссией, и построить дом большей высоты у него не получится», — сказала Юлия Косорукова. Она напомнила, что в 2016 году вся территория была определена в зону многоэтажной застройки Ж-3.

Местечко Авдотьино на окраине Иваново, с Октябрьским районом и д. Беляницы, стали активно застраивать несколько лет назад.