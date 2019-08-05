Рим, , 16:37 — REGNUM

Работники сервисов по доставке еды должны получить все предусмотренные законом гарантии защиты их труда, заявил в понедельник, 5 августа, вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо, передает Il Giornale.

Ди Майо отметил, что ранее встречался с главами компаний этого сектора, но понимания им достичь не удалось, а потому решение правительства будет в ближайшее время введено специальным декретом.

Работники сервисов по доставке еды должны быть защищены страховыми полисами, в том числе медицинскими, им должны возмещать расходы на рабочие инструменты, их зарплата должна быть выше минимального размера оплаты труда (пока не установленного в Италии, предполагается, что он составит 9 евро в час — прим. ИА REGNUM ), отметил Ди Майо.

Всё это позволит обеспечить этим гражданам достойный труд за достойное вознаграждение, сказал вице-премьер.