Махачкала, , 16:39 — REGNUM

Власти Махачкалы в лице муниципального управления ЖКХ объявили тендер на выполнение работ по капитальному ремонту площади имени Ленина — центральной площади города. Стоимость контракта с победителем электронного аукциона составит свыше 335,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале RosTender.info.

На площади, согласно конкурсной документации, будет установлена разноцветная плитка в виде национального узора и орнамента, а также смонтированы зоны отдыха. Кроме того, подрядчик должен установить скамейки, газоны с цветниками и деревьями. Проект реконструкции также охватит памятник Владимиру Ленину.

Заявки от подрядчиков принимаются до 13 августа, а работы должны быть завершены до конца осени 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, средства на реконструкцию центральной площади Махачкалы в размере 350 млн рублей по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева выделила мэрия Москвы.