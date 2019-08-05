Псков, , 16:31 — REGNUM

В Псковской области сбор зерновых вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, в регионе намолочено 24,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 44,7 ц/га.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

На полях области уборка урожая идёт в усиленном режиме. Также ведётся подготовка почв под сев озимых культур и заготовка кормов.

Отметим, что в 2018 году на конец августа в Псковской области было убрано вдвое меньше зерна — 12,8 тыс. тонн, ниже была и урожайность — 30,9 ц/га.

Лидирующими районами по уборке зерновых культур в регионе являются Псковский, Островский и Новосокольнический районы.