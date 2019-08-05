Неаполь, Италия, , 16:30 — REGNUM

Власти Италии выделят компании Whirpool более 10 млн евро, но компания сможет воспользоваться этой поддержкой только в том случае, если даст гарантии, что завод в Неаполе не будет закрыт, заявил в понедельник, 5 августа, вице-премьер Италии по экономике Луиджи Ди Майо, передает Adnkronos.

Правительство намерено утвердить декрет о помощи предприятиям, попавшим в кризисную ситуацию, Whirpool сможет получить средства в рамках этой кампании.

Как сообщалось ранее, Whirpool рассматривал возможность сокращения или закрытия производства в Неаполе из-за финансовых сложностей. В правительстве Италии отмечали, что у компании уже есть обязательства перед — Whirpool в последние 5 лет получил из бюджета страны по разным программам около 50 млн евро.

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