Салехард, , 16:29 — REGNUM

В «Корпорации развития» в 2018 году число сотрудников сократилось в десять раз по сравнению с 2016 годом, а зарплаты выросли в 3,4 раза. Это следует из отчёта межрегионального предприятия за 2018 год, сообщает Накануне.RU.

Если в 2016 году в корпорации работали 102 человека, то в 2018 году лишь девять. Фактически в «Корпорации развития» остались только руководители. В 2016 году средняя зарплата одного сотрудника «КР» составляла 161,1 тыс. рублей, в 2018 году — 546 тыс. рублей. При этом годовой зарплатный фонд со 189 млн рублей уменьшился до 59 млн рублей. Отмечается, что корпорация в 2018 году сработала с убытком в 4 млрд рублей.

Напомним, «Корпорация развития» была создана 16 мая 2005 года по поручению президента России Владимира Путина как проект «Урал Промышленный — Урал Полярный». Целью проекта было обеспечение вовлечения богатейших минерально-сырьевых ресурсов приполярного и полярного Урала в промышленное производство путем создания транспортного коридора по восточному склону Уральских гор.

В 2012 году ОАО «Корпорация Урал Промышленный — Урал Полярный» в результате ребрендинга, проведенного в целях вовлечения новых инвесторов и расширения географии реализации проектов, было переименовано в ОАО «Корпорация Развития», в 2015 — в АО «Корпорация Развития».

Акционерами общества являются Югра, Ямал, Тюменская область, Челябинская область, Свердловская область и DB International.

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