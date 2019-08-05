Рига, , 16:16 — REGNUM

Латвийское бизнес сообщество обеспокоено, что в новом содержании образования, которое будет введено в средних и основных школах в сентябре 2020 года, «нет акцента на русских язык». Этот вопрос обсуждался на заседании Совета по экономике знаний Торгово-промышленной палаты (ТПП) Латвии, сообщает delfi.lv

Представитель Латвийской ассоциации интернета Ина Гуделе в ходе заседания отметила, что нынешние требования рынка таковы, что знание русского языка является необходимым. Гуделе считает, что незнание русского делает латвийскую молодежь менее конкурентоспособной на рынке труда по сравнению с русской молодежью.

Такое же мнение и у президента ТПП Айгарса Ростовскиса, который считает, что знание любого языка — ценность, а русский язык необходим для сотрудничества не только с Россией, но и со всем Восточным рынком.

Как рассказала Зане Олиня, ответственная за реализацию нового учебного содержания, нововведения подразумевают, что изучение второго иностранного языка в школах будет начинаться с 4-го года обучения. При этом русский не будет обязательным вторым языком в школьной программе, так как этой чести удостоились английский, французский и немецкий языки.

«Важно, чтобы и предприниматели говорили о необходимости русского языка. В противном случае детей очень трудно мотивировать на его изучение», — заявила Олиня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийские власти приняли решение о полной ликвидации образования на русском языке — от детских садов до высшего. При этом русский язык является основным языком общения для трети населения.