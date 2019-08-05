Калуга, , 15:57 — REGNUM

Массовая гибель пчёл отмечается на территории семи районов Калужской области. Ситуация обсуждалась 5 августа на координационном совещании руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных структур сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM.

По информации комитета ветеринарии при областном правительстве, за пять месяцев 2019 года лабораторно подмор пчёл был зафиксирован в Боровском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском, Бабынинском, Дзержинском, Перемышльском районах. Специалисты ветслужбы и пасечники не исключают связь массовой гибели пчёл с неконтролируемым применением аграриями химикатов при обработки сельхозземель. Министр сельского хозяйства области Леонид Громов считает, что нынешняя ситуация с пчёлами имеет глобальный характер.

«Она не только для России, но и для Европы, и для Америки. В этом году реально результаты негативные. Но надо сказать, что все средства, которые применяются, средства защиты, они легальные. У нас не выявлено каких-то контрафактных. В целом ситуация по применению средств защиты находится на постоянном контроле. У нас где-то 1500 пчелопасек. Мы в прошлом году произвели 560 тонн этого ценнейшего продукта. Конечно, нужно выстраивать правильное взаимоотношение, чтобы и пчеловоды чувствовали себя спокойно», — сказал Леонид Громов, подчеркнув, что без применения химикатов сегодня заниматься сельским хозяйством в промышленных масштабах невозможно.

Добавим, что сегодня калужские пасечники продают три литра липового мёда 2018 года за 1 тыс. рублей. На рынке один литр привозного мёда из других регионов стоит от 340 до 580 рублей. 14 августа в Калужской области традиционно отметят «Медовый Спас» — в этот день в медовой столице региона городе Медынь состоится ярмарка мёда под девизом «Медынь — родина пчеловодства». На праздник съедутся покупатели продукции со всей области в надежде приобрести мёд по более низкой цене.