Владикавказ, , 15:55 — REGNUM

Единственная на Северном Кавказе фабрика народных инструментов сгорела в Северной Осетии. При пожаре пострадали 12 человек. Уничтожены дорогостоящие инструменты, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе министерства промышленности РСО-Алании.

Ведомство пообещало оказать помощь предприятиям «Фандыр» и «Умелец». Министр промышленности и транспорта Хайдарбек Бутов побывал на месте пожара. По его словам, «ущерб нанесен значительный, пострадали мастерские с уникальными изделиями».

«Весь второй этаж, где располагался «Фандыр», выгорел, готовые изделия и те, которые находились в процессе производства. Сейчас полностью оценить ущерб от пожара невозможно. Необходимо сначала разобрать завалы. Мы готовы оказать помощь предприятию», — заявил министр.

Как сообщили в минпроме, для пострадавших производств в кратчайшие сроки будет найдено помещение, чтобы работники возобновили работу.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в одном из зданий по улице Доватора в городе Владикавказе произошел 2 августа. Огонь, возникший после взрыва газа на предприятии по переработке шерсти, перекинулся на соседнее помещение. В результате пострадали 12 человек, 11 из них после оказания помощи были отпущены из медицинских учреждений. Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести остается на излечении.

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