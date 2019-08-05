Москва, , 15:47 — REGNUM

Сегодня, 5 августа российская валюта остается под давлением, торгуясь по отношению к американскому доллару вблизи двухмесячных минимумов в диапазоне 64,80−65,30, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

«Причиной столь резкого снижения рубля, стало совпадение сразу нескольких негативных факторов. Здесь и новые антиросскийские санкции, и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, и сильное падение цен на нефть, и конвертационные операции по рублевым дивидендам иностранными инвесторами», — пояснил эксперт.

В добавок к этому, Китай сегодня рано утром, нанес по США ответный торговый удар, девальвировав юань до минимальных значений за последние 10 лет, и порекомендовав своим компаниям не закупать американскую сельскохозяйственную продукцию.

«Вполне возможно, что уже сегодня вечером последует ответ от США, и это ожидание делает ситуация еще более напряженной, на курсовом графике видно, что пробой пятничного максимума в 65,40 отправит российскую валюту в дальнейшее падение к 66,00 — 67,00 рублям за один американский доллар», — полагает Хоменко.

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