Москва, , 15:42 — REGNUM

Число жалоб граждан РФ снизилось. Так, за I полугодие Центробанк получил 128,7 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, это на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Гоблин банкир Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень» реж Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США

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Самое большое количество жалоб (57,5%) поступило на кредитные организации. За январь-июнь получено 74 тыс. жалоб (рост на 0,8%).

Острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования. Число жалоб по ним за полгода снизилось на 5,4% и 38,4% соответственно.

Отмечено существенное снижение жалоб на некредитные финансовые организации (НФО). Поступило 46,8 тыс. жалоб, снижение на 18,8%.

При этом за шесть месяцев зафиксирован рост жалоб на микрофинансовые организации (МФО). Поступило 14 тыс. жалоб — на треть больше, чем в первом полугодии 2018 года. 50,2% претензий связаны с совершением действий по договору микрозаймов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России зафиксирован значительный рост количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО).

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