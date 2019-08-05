Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM

В Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года пройдёт VI Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты в области градостроительства, а также специалисты из-за рубежа. Они представят модели решения организации движения городского общественного транспорта в мегаполисах.

«На 100+ Forum Russia затронут и вопросы обустройства комфортных городов, создания удобных транспортно-пересадочных узлов и станций с большими перехватывающими парковками, системы велодорожек, подземных и даже воздушных вертикальных скоростных пассажирских дорог с лифтами, а также акустического комфорта городской среды и разделения пешеходных и транспортных потоков. Такая модель транспортной инфраструктуры «идеального города», без пробок и с бесшумными дорогами, поможет в формировании сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируется проведение реформы городского общественного транспорта. Изначально её внедрение должно было произойти в июле 2017 года, но планы перенесли на два года из-за критики реформы специалистами и представителями общественности. Однако и в 2019 году было решено сначала провести широкие общественные обсуждения предстоящих нововведений.

Напомним, что проект реформы предполагал единовременную отмену всех городских маршрутов и создание новой транспортной сети.

Тем не менее уже сейчас в рамках реформы проводится организация выделенных полос и оборудование остановочных комплексов современными электронными системами. Также мэрия закупает и планирует продолжать закупки нового подвижного состава для муниципальных маршрутов городского общественного транспорта.