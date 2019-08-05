Екатеринбург, 5 августа 2019, 15:46 — REGNUM
В Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года пройдёт VI Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты в области градостроительства, а также специалисты из-за рубежа. Они представят модели решения организации движения городского общественного транспорта в мегаполисах.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируется проведение реформы городского общественного транспорта. Изначально её внедрение должно было произойти в июле 2017 года, но планы перенесли на два года из-за критики реформы специалистами и представителями общественности. Однако и в 2019 году было решено сначала провести широкие общественные обсуждения предстоящих нововведений.
Напомним, что проект реформы предполагал единовременную отмену всех городских маршрутов и создание новой транспортной сети.
Тем не менее уже сейчас в рамках реформы проводится организация выделенных полос и оборудование остановочных комплексов современными электронными системами. Также мэрия закупает и планирует продолжать закупки нового подвижного состава для муниципальных маршрутов городского общественного транспорта.