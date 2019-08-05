Москва, , 15:29 — REGNUM

Снижение погрузки на Приволжской железной дороге зафиксировано в текущем году. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе РЖД.

Товарный поезд Иван Шилов © ИА REGNUM

Нагрузка на ПривДЖ за 7 месяцев в сравнении с прошлым годом снизилась на 4,8% или на 21,5 млн тонн.

Снижение зафиксировано по черным металлам 1,14 млн тонн (-21,2%), зерну — 946 тыс. тонн (-56,3%), строительным грузам — 522,6 тыс. тонн (-7,5%), лому чёрных металлов — 157 тыс. тонн (-17,6%), коксу — 198 тыс. тонн (-6,2%), нефти и нефтепродуктов — 9,7 млн тонн (-1,1%).

По сообщению ведомства, грузооборот с начала 2019 года составил 48,5 млрд тарифных тонно-км (-1,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 63,3 млрд тонно-км (-0,9%).

В июле 2019 года месяце зафиксировано увеличение погрузки. «По оперативной информации, погрузка на Приволжской железной дороге в июле 2019 года превысила 3,2 млн тонн, что на 7,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что в январе-июле 2019 года Приволжской железной дорогой зафиксировано увеличение перевозки пассажиров. В этот период было перевезено более 8,5 млн пассажиров (+5,6% к аналогичному периоду 2018 года), из них в дальнем следовании — около 4,5 млн пассажиров (+0,2%), в пригородном сообщении — 4,1 млн человек (+12,2%).

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