Москва, 5 августа 2019, 15:23 — REGNUM
Если рассматривать ситуацию с потребительским кредитованием в России и, в частности, среди молодёжи, то закредитованность населения в целом серьёзно зашкаливает, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Подробности: Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов гражданам РФ младше 25 лет
На фоне высокой конкуренции среди банков за платежеспособного клиента, банки стремятся перетянуть на свою сторону лояльных клиентов, предлагая им разнообразие индивидуальных условий кредитования. Но на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, добросовестных платежеспособных заемщиков остается всё меньше.
Другая же часть молодежи могут прибегнуть к тому, что будут закладывать материальные ценности в ломбарды. Как видим, обратная сторона медали куда более серьезная. Одним решением не получится массово отбить охоту на кредиты и тут же исправить ситуацию в целом. Ведь порой приобретение тех же гаджетов, компьютеров и другой подобной техники бывает необходимо для обучения или иных творческих мотивов.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением ограничить выдачу кредитов гражданам младше 25 лет.
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