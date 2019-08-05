Москва, , 15:23 — REGNUM

Если рассматривать ситуацию с потребительским кредитованием в России и, в частности, среди молодёжи, то закредитованность населения в целом серьёзно зашкаливает, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Подробности: Медведеву предложили ограничить выдачу кредитов гражданам РФ младше 25 лет

На фоне высокой конкуренции среди банков за платежеспособного клиента, банки стремятся перетянуть на свою сторону лояльных клиентов, предлагая им разнообразие индивидуальных условий кредитования. Но на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, добросовестных платежеспособных заемщиков остается всё меньше.

«Жизнь в кредит в России становится уже нормой, учитывая ошеломляющие цифры живущих в кредит граждан. Вопрос об увеличении возраста при выдаче кредита не решит проблему, а может еще больше усугубить ситуацию, поскольку ограниченные лица от банковского кредитования вынуждены будут обращаться в микрофинансовые организации и оформлять займы на те же гаджеты, только уже под высокие проценты», — пояснил эксперт.

Другая же часть молодежи могут прибегнуть к тому, что будут закладывать материальные ценности в ломбарды. Как видим, обратная сторона медали куда более серьезная. Одним решением не получится массово отбить охоту на кредиты и тут же исправить ситуацию в целом. Ведь порой приобретение тех же гаджетов, компьютеров и другой подобной техники бывает необходимо для обучения или иных творческих мотивов.

«Необходимо стимулировать различные программы в России, направленные на максимально возможное снижение процентных ставок на приобретение техники в кредит для подобных благих целей. Учитывая, что большая часть населения живет за чертой бедности, то порой многие семьи не в силах приобрести цифровую технику в целях образования. Особенно это касается регионов страны», — высказал свое мнение Гасанов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением ограничить выдачу кредитов гражданам младше 25 лет.

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