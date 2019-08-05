Махачкала, , 15:27 — REGNUM

Свыше одного гектара земли вернули власти Махачкалы в собственность муниципалитета с начала 2019 года. Речь о 23 участках, которые были изъяты из незаконного владения, пишет 5 августа у себя в Instagram глава города Салман Дадаев.

«С начала текущего года по инициативе подразделений администрации города судами разных инстанций приняты решения об изъятии из чужого незаконного владения 23 участков, это 11 150 кв. м», — написал градоначальник

Решения, по его словам, уже вступили в законную силу. Специалисты городского управления по земельным ресурсам направляют судебные постановления с заявлением в республиканское управление Росреестра для аннулирования записей в Едином госреестре недвижимости о кадастровом учете и праве собственности.

«Работа по возвращению в собственность муниципалитета незаконно захваченных земель будет продолжена, — заверил Дадаев. — Для этого в администрации идёт набор новых специалистов в правовое управление, осуществляется взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными органами по выявленным нарушениям в сфере оборота земель».

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Как сообщали ИА REGNUM, власти Махачкалы, в частности, сумели вернуть через суд в собственность города незаконно занятый участок в водоохранной зоне озера Ак-Гель площадью 1 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью 7,6 млн рублей.