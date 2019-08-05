Москва, , 15:15 — REGNUM

Экономическая ситуация в РФ усугубляется тем, что государство постоянно ищет способы залезть населению в карман, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина, согласно которому в РФ в 2019 году может наступить рецессия.

«Рецессия уже идёт. Экономика в глубочайшем кризисе, — сказал Жуковский. — А деградировать и сжиматься она может очень долго. Процессы загнивания могут длиться годами и десятилетиями. Сильной одномоментной просадки нет — нефть дорогая. Однако ситуация усугубляется тем, что государство постоянно ищет способы залезть населению в карман. Поэтому может пойти лавинообразное соскальзывание в пропасть и перерастание кризиса экономического в общественно-политический кризис. Рано или поздно котёл взорвётся. И скорее рано, чем поздно, хотя здесь играет большую роль случайный фактор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, российское государство циничным образом не выполняет свои функции. Эксперт констатировал, что в стране идёт экономический кризис, падают реальные доходы населения, а большинство граждан РФ живут в бедности и удерживаются в ней искусственно.

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