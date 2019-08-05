Москва, 5 августа 2019, 15:15 — REGNUM
Экономическая ситуация в РФ усугубляется тем, что государство постоянно ищет способы залезть населению в карман, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Института экономики роста им. П. А. Столыпина, согласно которому в РФ в 2019 году может наступить рецессия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, российское государство циничным образом не выполняет свои функции. Эксперт констатировал, что в стране идёт экономический кризис, падают реальные доходы населения, а большинство граждан РФ живут в бедности и удерживаются в ней искусственно.
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