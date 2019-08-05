Москва, 5 августа 2019, 15:10 — REGNUM
12% трудящихся граждан России, которые получают 75 тыс. рублей, вполне правильная цифра. Средняя зарплата значительно ниже, по данным опросов, 30 тыс. рублей, а модальная еще ниже — около 22,5 тыс. рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор интегратора HR-рынка «Амплуа» Наталья Толстая.
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Большая часть людей с высокой зарплатой живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. Это банковские работники, IT, а также топ-менеджеры различных направлений. В регионах высокие зарплаты у нефтяников и газовиков, шахтеров и рыбаков. Без людей этих профессий процент обладателей зарплаты выше 75 тыс. рублей в регионах стремился бы к нулю.
В целом, по её мнению, в России уровень зарплат невысокий, есть куда стремиться. Больше всего в этой ситуации заботят такие отрасли, как медицина и образование. Люди этих профессий должны зарабатывать больше 75 тыс. рублей не только в Москве, но и по всей стране. Этого не происходит.
Как сообщало ИА REGNUM, в России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей в месяц, получают только 12% трудящихся граждан. Такие заработки у нефтяников, газовиков и шахтёров.
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