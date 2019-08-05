Москва, , 15:10 — REGNUM

12% трудящихся граждан России, которые получают 75 тыс. рублей, вполне правильная цифра. Средняя зарплата значительно ниже, по данным опросов, 30 тыс. рублей, а модальная еще ниже — около 22,5 тыс. рублей, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор интегратора HR-рынка «Амплуа» Наталья Толстая.

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Большая часть людей с высокой зарплатой живет и работает в Москве и Санкт-Петербурге. Это банковские работники, IT, а также топ-менеджеры различных направлений. В регионах высокие зарплаты у нефтяников и газовиков, шахтеров и рыбаков. Без людей этих профессий процент обладателей зарплаты выше 75 тыс. рублей в регионах стремился бы к нулю.

«В России бедных больше, чем богатых. Статистика говорит в среднем о цифрах от 8 до 15% населения. Есть понятие бедных, есть понятие тех, кто живет ниже прожиточного минимума, поэтому цифры различаются. Все пенсионеры — бедные, а их 33% от всего населения.

Если брать только работающее население, то здесь процент бедных будет значительно ниже, но всё равно будет, к сожалению. Есть семьи, где работает только один человек, а детей, например, трое», — пояснила эксперт.

В целом, по её мнению, в России уровень зарплат невысокий, есть куда стремиться. Больше всего в этой ситуации заботят такие отрасли, как медицина и образование. Люди этих профессий должны зарабатывать больше 75 тыс. рублей не только в Москве, но и по всей стране. Этого не происходит.

«В коммерческом секторе у людей больше выбора, возможностей переучиться, и доход в большей степени зависит от самого человека, чем в случае с пенсионерами, врачами и учителями. Развиваться нашей стране еще долго, чтобы зарплата 75 тыс. рублей была не чем-то почти запредельным для работающего населения», — высказала свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей в месяц, получают только 12% трудящихся граждан. Такие заработки у нефтяников, газовиков и шахтёров.

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