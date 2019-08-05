Чебоксары, 5 августа 2019, 15:06 — REGNUM
В чувашской Шумерле привлечен к ответственности руководитель МУП «Коммунальник» за несоблюдение требований при обращении с твердыми коммунальными отходами на городской свалке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Муниципальное предприятие занимается эксплуатацией городской санкционированной свалки в Шумерле, и имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов
Исполняющий обязанности директора предприятия привлечён ведомством к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления»), ему назначено 10 тыс. рублей штрафа. Судебное постановление в законную силу не вступило.
Отметим, что ранее после рейда членов регионального штаба ОНФ прокуратура подтвердила наличие шести несанкционированных свалок ТКО в Шумерле общей площадью около 370 кв. метров. Тогда в ведомстве отмечали, что по постановлению прокуратуры глава администрации города и его заместитель привлечены судом к административной ответственности за нарушение законодательства об отходах и потреблении.