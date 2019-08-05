Новосибирск, 5 августа 2019, 15:03 — REGNUM
Организаторы «Технопрома» в Новосибирске сообщили о запуске новой версии сайта Международного форума технологического развития, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что ресурс стал «более современным и удобным».
Как уточнили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, «Технопром-2019» пройдёт в Новосибирске с 18 по 20 сентября. Уже утверждена концепция форума и деловой программы, которая включает в себя несколько десятков мероприятий.
Форум «Технопром» является одним из крупнейших технологических мероприятий России. В его задачи входит продвижение научных разработок и инноваций. Во время форума будет работать выставка — для наглядной демонстрации достижений в экономике и промышленности. А также Сибирская венчурная ярмарка — для объединения профессионалов инновационного и инвестиционного рынков.
В 2018 году свои стенды на выставке представили 82 участника. Её посетили почти 9 тысяч человек. Экспозицию выставки в 2018 году осмотрел и президент РФ Владимир Путин, который в это времяпосетил Новосибирскую область с рабочей поездкой.
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