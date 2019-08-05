Сеул, , 14:58 — REGNUM

По состоянию на июнь 2019 года число иностранных инвесторов, вкладывающих средства в Южную Корею, составило 47 442 инвестора. Обэтом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Известно, что среди них 11 546 человек являются частными инвесторами, 35 896 — учреждениями.

Кроме того, большая часть иностранных инвесторов приходится на инвесторов США (15 639 инвесторов), Японии (4 128 инвестора), Каймановых островов (3 560 инвестора), Канады (2 814 инвестора), Великобритании (2 761 инвестор), Люксембурга (2 154 инвестора), Ирландии (1446 инвестора), Гонконга (1 227 инвесторов), Сингапура (835 инвесторов).

Известно, что число японских инвесторов увеличивается с 2014 года. В 2014 году 3 622 японских инвестора вкладывали средства в Южную Корею, в 2015 году — 3 718 инвесторов, в 2016 году — 3 818 инвесторов, в 2017 году — 3 903 инвестора, в 2018 году — 4 068 инвесторов.

По состоянию на конец июня, японские инвесторы выкупили на фондовом рынке Южной Кореи акции на общую сумму 12,98 трлн вон, благодаря чему инвесторы из Японии заняли 10-е место в своеобразном рейтинге иностранных инвесторов.

Известно, что 42,9% от общего объема иностранных инвестиций приходится на инвесторов США (240,47 трлн вон), Великобритании (44,8 трлн вон), Люксембурга (35,6 трлн вон), Сингапур (31,6 трлн вон), Ирландии (21,3 трлн вон).