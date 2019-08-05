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Мобильная экспресс-лаборатория нефтепродукции Государственного комитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору прошла аккредитацию в Москве. Об этом сообщило 5 августа ИА «АпсныПресс».

Автолаборатория рассчитана на проведение экспресс-анализов нефтепродуктов — дизельного топлива и бензина, а также на определение качества продукта. Как отметил юрист унитарного предприятия «Республиканский центр по техническому регулированию и метрологии» Алмасхан Киут, автомобиль был отправлен фирму производителя ООО «Петротех» для поверки, калибровки и выдачи аттестата. Специалисты «Петротеха» установили, что оборудование в мобильной лаборатории исправное, показатели соответствуют нормам. Мобильную лабораторию уже доставили обратно в Абхазию.

Мобильная экспресс-лаборатория нефтепродукции Государственного комитета Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору начала функционировать в 2010 году. Через два года истек срок поверки и, так как не хватало средств для отправки автомобиля на аттестацию, машина долгое время не функционировала.

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