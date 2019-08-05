Москва, 5 августа 2019, 14:49 — REGNUM
Ту социально-экономическую политику, которую проводят власти РФ, можно назвать разрушительной, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, нынешняя политика правительства РФ — это соучастие с Банком России в удушении российской экономики при помощи искусственно организованного денежного голода. Одним из результатов этой политики, по мнению эксперта, стало то, что заниматься бизнесом стало почти невозможно.
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