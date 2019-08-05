Москва, 5 августа 2019, 14:36 — REGNUM
Экономика РФ находится в коматозном состоянии, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз экспертов Института экономики роста им. П. А. Столыпина, предсказавших, что рецессия в российской экономике может наступить уже в 2019 году.
Подытоживая сказанное, экономист констатировал, что в такой ситуации никакого роста быть не может и что сама экономика РФ находится в коматозном состоянии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, похожей точки зрения на ситуацию в экономике РФ придерживается экономист Михаил Хазин, который в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал экономическую политику, проводимую властями РФ, вредительской, и констатировал, что рецессия в РФ продолжается уже семь лет.
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