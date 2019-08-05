Минск, , 14:28 — REGNUM

Гостаможкомитет Белоруссии опубликовал новые правила ввоза физлицами товаров для личных нужд: значительно увеличены норма по отдельным позициям, например — бытовой технике. При этом сохраняются жёсткие ограничения по ввозу сигарет и других товаров.

Чаще, чем 1 раз в календарный день, гражданам Белоруссии можно ввезти не более 1 кг продуктов питания. Тем, кто пересекает границу чаще, чем 1 раз в 7 календарных дней — не более 5 кг продуктов.

Алкогольные напитки и пиво, граждане ежедневно пересекающие границу, могут провезти не более 0,1 литра, а пересекающие границу еженедельно — не более 1 литра. По сигаретам: в первом случае — не более 20 штук, во втором — 40 штук (две стандартные пачки).

Раньше большой популярностью пользовался ввоз импортных телевизоров, ноутбуков и кухонной техники. До 2 августа граждане Белоруссии могли ввозить новый телевизор раз в три года. Внезапно кто-то решил, что теперь граждане могут ввозить эти товары ежегодно без уплаты таможенных пошлин. Два раза в год разрешено ввозить новый смартфон.

Отметим, что даже после либерализации норм ввоза товаров гражданами Белоруссии у граждан России сохраняется значительное преимущество. Таким образом, официальный Минск не унифицировал нормы ввоза товаров физлицами, а также нормы покупки зарубежных товаров через Интернет с нормами, действующими в другой части Союзного государства.