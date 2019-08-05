Санкт-Петербург, 5 августа 2019, 14:26 — REGNUM
В нынешней ситуации в экономике предпочтительным кажется сценарий некоторого смягчения налоговой и денежно-кредитной политики, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUMв понедельник, 5 августа, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Елена Рогова, комментируя прогноз Института экономики роста имени Столыпина.
Как сообщалось ранее, эксперты института в своей аналитической записке указали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021, как это допускает министерство экономического развития.
Причины — в текущей экономической политике (в частности, в жесткой налоговой и денежно-кредитной политике), а также в «слабом» эффекте национальных проектов, отметили эксперты института.