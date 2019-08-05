Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM

В нынешней ситуации в экономике предпочтительным кажется сценарий некоторого смягчения налоговой и денежно-кредитной политики, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUMв понедельник, 5 августа, декан Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ Елена Рогова, комментируя прогноз Института экономики роста имени Столыпина.

Как сообщалось ранее, эксперты института в своей аналитической записке указали, что техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021, как это допускает министерство экономического развития.

Причины — в текущей экономической политике (в частности, в жесткой налоговой и денежно-кредитной политике), а также в «слабом» эффекте национальных проектов, отметили эксперты института.

«Наступление технической рецессии в обозримом будущем вполне вероятно. Меры, принимаемые государством, будут «съедать» у предпринимателей экономический рост. Наступит ли техническая рецессия уже в этом году, в следующем или позже — это пока открытый вопрос.

Государство декларировало две цели: сведение инфляции к 4% и экономический рост. Первая цель практически достигнута. Вторая, в части роста — как мы видим, не достигнута. Нет серьезных инвестиционных проектов, недостаточно стимулов для предпринимателей.

Можно понять необходимость борьбы с инфляцией и контроля за государственными расходами. Однако в той ситуации, что сложилась в экономике сейчас, предпочтительным кажется сценарий смягчения», — отметила Елена Рогова.