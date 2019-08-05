Москва, 5 августа 2019, 14:22 — REGNUM
Эксперты отчасти правы, говоря о том, что рецессия в России может наступить уже в 2019 году. Есть определенные факторы, указывающие на возможность увидеть техническую рецессию уже в текущем году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
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«Это снижение экономической активности, потребительского спроса, сокращение малого бизнеса и т.д. Однако еще есть серьезные шансы избежать этого сценария», — считает эксперт.
Технической рецессией называется незначительное статистически зафиксированное снижение ВВП более чем в двух кварталах подряд. Даже если не брать в расчет тот факт, что полностью подконтрольное властям статистическое ведомство найдет способ незначительное снижение представить незначительным ростом, есть и другие основания для сдержанного оптимизма. Например, ожидаемый рост инвестиционного спроса в рамках реализации национальных проектов.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Института экономики роста им. Столыпина, в России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития.
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