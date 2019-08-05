Москва, , 14:19 — REGNUM

Сельхозпроизводителям России региональные власти направили субсидии на 64,3 млрд рублей, что составляет 54,5% от общего объема федеральных средств, предусмотренных аграриям на 1 августа. Всего в регионы из федерального бюджета на указанную дату перечислено 118 млрд рублей для поддержки АПК, сообщает Минсельхоз РФ.

Указанный объем на 3% выше перечислений, которые были осуществлены до 25 июля 2018 года. Растениеводам доведено 85,4% несвязанных субсидий, 87,3% — на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Лидером по перечислению средств сельхозпроизводителям в рамках господдержки является Алтайский край, аграриям которого перечислили 87,9% федеральных средств, в Магаданской области доведено до получателей 86,9% средств, Вологодская область — 85,8%, Чукотский автономный округ — 83,8%, Ненецкий автономный округ — 83,3%, Кировская область — 82,9% и Сахалинская область — 82,1%.

Максимально низкие темпы доведения субсидий зарегистрированы в Ингушетии — 5,1%, Севастополе — 15,7%, Еврейской автономной области — 17,3%, Дагестане — 26,9%, Ростовской области — 28,8%, Ставропольском крае — 32,2% и Северной Осетии — 35,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году объем господдержки агропромышленного комплекса должен составить около 303 млрд рублей, на 62 млрд рублей или на 25,7% больше объема субсидий, перечисленных регионах на сельское хозяйство в 2018 году. Господдержка экспорта сельхозпродукции выросла с 1,3 до 38,8 млрд рублей, заявляли в Минсельхозе ранее, утверждая, что 2019 год станет переходным в совершенствовании системы господдержки сельхозпроизводителей.