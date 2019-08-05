Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM

Модернизация измерительных зондов на конвертерах в цехе выплавки конвертерной стали Череповецкого металлургического комбината позволит увеличить суточный объём плавок с нынешних 82 до 86 в 2020 году. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба компании «Северсталь».

"Ввод новых измерительных зондов позволит увеличить надежность агрегатов, сократить перерасход ферросплавов на углеродистом сортаменте и сократить длительности цикла плавки на 30 секунд», — пояснил генеральный директор дивизиона компании Вадим Германов.

Отмечается, что новые конструкции зондов смогут обеспечить гарантированную возможность получения необходимых параметров металла, при этом они не будут зависеть от количества замеров в процессе продувки без повалки конвертера. Поставщиком нового оборудования на ЧерМК станет компания из Нидерландов.

В настоящее время специалисты компании приступили к разработке базового инжиниринга — документации, необходимой для начала изготовления оборудования и разработки рабочей документации.

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