Ташкент, , 14:09 — REGNUM

Продовольственные товары в Узбекистане по итогам июля 2019 года подорожали на 17,4% в годовом выражении, непродовольственные — на 9,5%, услуги — на 12,7%. Об этом 5 августа сообщает издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на государственный комитет по статистике.

По итогам июля уровень инфляции в потребительском секторе составил 13,5%. В январе — июле 2019 года молочная продукция подорожала на 10,3%, алкогольные напитки — на 8,9%, мясная продукция — на 8,1%, безалкогольные напитки — на 7,2%, хлебопродукты — на 5,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа 2019 года стоимость газа и электроэнергии в Узбекистане повысится на 19% и 18% соответственно. Кроме того, в августе также планирует увеличить цены на дизельное топливо и бензин. В апреле в республике значительно выросли цены на водоснабжение.

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