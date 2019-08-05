Москва, , 14:04 — REGNUM

Стресс на рабочем месте испытывают более 90% трудящихся граждан в России (9 из 10). Лишь 7% сотрудников работают без стресса. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще всего работника нервирует плохое отношение начальства 14%, его непрофессионализм — 10%, поведение коллег 9%. Для 5% стресс — это низкая зарплата, для 4% — перегруженность работой и безделье.

Испытывают стресс от задержки зарплаты 4%. Бардак в компании волнует 3% опрошенных, шум и нестабильность положения компании — по 2% сотрудников. Другие факторы назвали 24% работающих граждан РФ.

Опрос был проведен 9—17 июля 2019 года в 308 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России чаще всего умирают на рабочем месте из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

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