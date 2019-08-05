Сеул, , 14:09 — REGNUM

В Южной Корее зафиксировали рекордное число пассажиров, воспользовавшихся услугами аэропортов страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

В ожидании рейса (сс) Jermaine Hou

Согласно опубликованным данным, в первой половине 2019 года пассажиропоток аэропортов Южной Кореи составил 61,56 млн человек, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что пассажиропоток увеличился за счет увеличения числа пассажиров, воспользовавшихся международными авиарейсами.

В первой половине года число людей, воспользовавшихся международными авиалиниями составило 45,56 млн человек, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, пассажиропоток из Китая увеличился на 15,6%, из Европы — на 11,4%, Азии — на 9,5%, Японии — на 4%, США — на 1,6%.

С другой стороны, пассажиропоток из Океании, напротив, сократился на 8,4%, из других регионов — на 2,7%.

Кроме того, пассажиропоток в аэропорту Инчхона увеличился на 5,8%, аэропорту Кимхэ — на 3,2%, аэропорту Кипхо — на 1,5%, аэропорту Муана — на 166,8%, аэропорту Чхонджу — на 157,2%, аэропорту Чеджу — на 48,3%, и аэропорту Тэгу — на 47,8%.

Известно, что число людей, воспользовавшихся услуги крупных южнокорейских компаний увеличилось на 0,6%, до 16,95 млн человек, а бюджетными южнокорейскими компаниями — на 15,3%, до 14,10 млн человек.