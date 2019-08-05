Воронеж, 5 августа 2019, 13:56 — REGNUM

Алексей Пуздырёв покинул пост управляющего директора ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) по собственному желанию.

Производственный цех «Воронежского акционерного самолётостроительного общества»
Производственный цех «Воронежского акционерного самолётостроительного общества»
Mil.ru

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», обязанности управляющего директора в настоящее время исполняет директор по обеспечению и эксплуатации Александр Ярчевский. Кто в дальнейшем займёт пост руководителя крупнейшего воронежского предприятия, пока не называется. Алексей Пуздырёв проработал в должности управляющего директора ВАСО около года, до этого занимал пост заместителя генерального директора по техническому развитию ПАО «Ил».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в социальных сетях сотрудники предприятия сообщили о готовящихся увольнениях на заводе. На самом предприятии объяснили, что речь идет об «оптимизации» кадров — под сокращение попадет административно-управленческий персонал, а количество основных производственных рабочих на предприятии пообещали увеличить.

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