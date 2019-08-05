Воронеж, , 13:56 — REGNUM

Алексей Пуздырёв покинул пост управляющего директора ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) по собственному желанию.

Производственный цех «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» Mil.ru

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», обязанности управляющего директора в настоящее время исполняет директор по обеспечению и эксплуатации Александр Ярчевский. Кто в дальнейшем займёт пост руководителя крупнейшего воронежского предприятия, пока не называется. Алексей Пуздырёв проработал в должности управляющего директора ВАСО около года, до этого занимал пост заместителя генерального директора по техническому развитию ПАО «Ил».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в социальных сетях сотрудники предприятия сообщили о готовящихся увольнениях на заводе. На самом предприятии объяснили, что речь идет об «оптимизации» кадров — под сокращение попадет административно-управленческий персонал, а количество основных производственных рабочих на предприятии пообещали увеличить.

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