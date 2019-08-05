Москва, , 13:49 — REGNUM

Эксперты не видят перспектив роста ВВП России в ближайшие годы. Так, согласно опросу, проведённому институтом «Центр развития» Национально-исследовательского университета «Высшая школа экономики», 2019 году аналитики ожидают роста ВВП на 1,1% против 1,3%.

Экономика России © ИА REGNUM

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Всего в опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран, которые поделились своим видением перспектив российской экономики с 2019 по 2025 год. Для всех лет, кроме 2020 года, консенсус-прогнозы ВВП снизились на 0,2 процентных пункта.

Согласно прогнозу, рост ВВП на уровне 1,7% ожидается в 2020. При этом экономисты называют цифру 1,6%.

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В 2022 году рост должен составить 1,6%, в 2023 году — 1,7%, в 2024 году — 1,8%, в 2025 году — 2%. При этом инфляция снизится с 4,3% в 2019 году до 4% в 2020—2021 годах.

Экономисты полагают, что ключевая ставка, будет плавно снижаться до 6,13% к 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне прогноз роста российского ВВП ухудшили Всемирный банк (с 1,4 до 1,2%) и Центробанк (с 1,2−1,7 до 1−1,5%). Также, исходя из данных за первый квартал 2019 года, пересмотрели прогноз и эксперты международного рейтингового агентства Fitch, ухудшив прогноз роста российского ВВП в текущем году с 1,5 до 1,2%.