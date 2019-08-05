Шадринск, Курганская область, , 13:46 — REGNUM

Аудит производственной площадки в рамках сертификации нового тепловоза ТЭМ2Н-УГМК Шадринского автоагрегатного завода провели эксперты Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»), сообщает 5 августа пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

«Работы по ТЭМ2Н-УГМК находятся в завершающей стадии. Комплекс испытаний проведен в полном объеме, протоколы готовы», — сообщил начальник отдела сертификации тягового и подвижного состава РС ФЖТ Вадим Харшиди.

Он добавил, что сертификат соответствия на указанный тепловоз может быть выдан в ближайшее время, а следом будет запущена аналогичная процедура для локомотива серии ТГМ4Н-УГМК.

Шадринский автоагрегатный завод — предприятие машиностроительного комплекса УГМК. Основным видом деятельности АО «ШААЗ» является производство автомобильных агрегатов.

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