Ханты-Мансийск, , 13:48 — REGNUM

Авиакомпанию «ЮТэйр» второй раз пытается обанкротить компания по обработке данных «Юган-Юнион Кард». Предприятие вновь предъявило претензии к авиаперевозчику, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» Павел Латышов © ИА Красная Весна

Ранее, 22 июля, Арбитражный суд ХМАО отказал «Юган-Юнион Кард» в признании «ЮТэйр» банкротом. Однако предприятие спустя 10 дней настойчиво требует банкротства авиаперевозчика, оставив прежней сумму требования порядка 380 тыс. рублей.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» входит в пятёрку крупнейших перевозчиков в России. Акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются сургутская компания АО «АК-Инвест» (50,1% акций), правительства ХМАО (38,8%) и Тюменской области (8,4%).

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