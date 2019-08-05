Москва, , 13:42 — REGNUM

Приведенная статистика о трудящихся в России, которые зарабатывают более 75 тыс. рублей в месяц. в целом выглядит правдоподобно и логично, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

Успешные люди Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Фактически наибольший заработок получают граждане, которые задействованы в наиболее прибыльных и престижных отраслях. В первую очередь это в финансовом секторе и нефтегазовом. Более того, это два сектора экономики, которые уже на протяжении нескольких лет, во время слабого роста экономики генерируют значительную прибыль», — отметил эксперт.

Если вести речь о регионах, то, к примеру, в Ростовской области, в целом, ситуация не отличается от той, которая складывается в других областях. Наибольшие заработные платы предлагаются именно в финансовом секторе и нефтегазовом секторах. Другой вопрос, что потребность в таких специалистах в регионах гораздо ниже, чем в Москве или других крупных городах.

«Также в Ростовской области, безусловно, ниже сама средняя заработная плата. Вероятно, в регионах заработную плату в 75 тыс. рублей получает средний менеджмент, в Москве же такую заработную плату может получать, например, менеджер продаж в банке», — отметил Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зарплату, которая превышает 75 тыс. рублей, в месяц получают только 12% трудящихся граждан. Такими заработками могут похвастаться нефтяники, газовики, а также шахтёры.

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