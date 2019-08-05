Москва, , 13:41 — REGNUM

В Москве увеличилось количество поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса, сообщили 5 августа в департаменте финансов столицы.

За первые шесть месяцев 2019 года объём поступлений в бюджет от этой категории предприятий вырос на 15,7% по сравнению с прошлым годом. Все субъекты малого и среднего предпринимательства перечислили за этот период 254,7 млрд рублей.

С 2014 года по сегодняшний день доля МСП в экономике Москвы выросла с 17% до 22,7%.

«В Москве создана целая система поддержки субъектов МСП, включающая в себя разнообразные программы и механизмы», — сообщила глава департамента Елена Зяббарова.

По её словам, на МСП распространяются специальные налоговые режимы — упрощенная и патентная системы налогообложения, налоговые каникулы для начинающих предпринимателей, возмещение части расходов на уплату процентов по кредитным договорам, установление льготных ставок аренды, организационная и информационная поддержка.