Владимир, , 13:37 — REGNUM

Владимирский моторно-тракторный завод, входящий в концерн «Тракторные заводы», признали банкротом, сообщил портал «ПроВладимир». Долги предприятия составили более 70 млрд рублей.

Волгоградский тракторный завод Vgtz-traktor.ru

В конце 2018 года на ООО «ВМТЗ» была введена процедура наблюдения, однако проблем предприятия она не решила. 30 июля 2019 года арбитражный суд признал завод банкротом и ввёл конкурсное производство. Конкурсным управляющим ООО «ВМТЗ» стал Игорь Протасов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, деятельность завода была приостановлена в 2017 году, а летом 2018-го его фактически ликвидировали. Несмотря на заявления бывшего губернатора Светланы Орловой о том, что ООО «ВМТЗ» заключил соглашение с «Ростехом» и возобновит работу, восстановить предприятие властям региона не удалось.

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