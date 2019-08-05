Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM

Подрядчика станции метро «Стрелка», официально открытой в Нижнем Новгороде 12 июня 2018 года, ООО «Нижегородское строительное управление-620», арбитражный суд признал несостоятельным (банкротом). Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсным управляющим назначен член СРО Союз арбитражных управляющий «Саморегулируемая организация «Северная столица» Виталий Муханов.

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Напомним, в марте 2019 года в федеральный розыск объявлен учредитель и руководитель фирмы Владислав Костенко. Помимо доли в ООО «СК «УС-620» Костенко выступал соучредителем ещё 15 юрлиц в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Севастополе и Воронежской области. Часть компаний уже ликвидирована, а в числе действующих — ООО «Метрострой Воронеж», ООО «Межрегиональная строительная компания», ООО «Мир строительных конструкций», ООО «Протвинский завод металлоконструкций «Управление строительства-620» и другие.

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Как сообщало ИА REGNUM, станция «Стрелка» вошла в проект продления Сормовско-Мещерской линии, создав альтернативу наземному транспорту для жителей микрорайона Мещерское озеро. Работы на объекте начались весной 2015 года, общая стоимость строительства — свыше 11,662 млрд рублей, более половины которой (6,226 млрд рублей) выделил федеральный бюджет. Весь период строительства станции сопровождался скандалами о невыплате заработной платы строителям, многие из которых свои деньги не получили до сих пор. В декабре 2018 года по иску ООО «Ника» суд ввел в отношении ООО «Нижегородское Строительное управление-620» процедуру наблюдения. За 2017−2018 годы нижегородского подрядчика пытались обанкротить несколько раз. Только в Арбитражном суде Нижегородской области четыре дела с подобным требованием, но в некоторых из них по несколько заявителей.

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