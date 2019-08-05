Сеул, , 13:35 — REGNUM

В Южной Корее выросли продажи гибридных автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автопроизводителей.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года продажи южнокорейских гибридов составили 34 342 единицы, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, продажи дизельных автомобилей, кроме грузовых, сократились на 15,2%, до 194 544 единиц.

Известно, что в первой половине года совокупные продажи гибридов Hyundai и KIA превысили 1 млн единиц. В частности, на внутреннем рынке было продано 341 702 автомобилей, а за рубежом — 666 136 автомобилей.

Самыми продаваемыми автомобилями KIA стали: модель Niro (318 917 единиц), Sonata Hybrid (238 404 единицы), Ioniq Hybrid (169 617 единиц), K5 Hybrid (144 871 единица).