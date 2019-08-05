Томск, , 13:30 — REGNUM

Предложенная школьниками технология экономии электроэнергии позволит заводу управлять освещением в одном из цехов и сэкономить до 1,5 млн рублей в год, сообщает 5 августа пресс-служба компании «Сибкабель».

Как рассказал главный энергетик Сибкабеля Егор Лахтин, проект предполагает замену светильников на энергосберегающие и внедрение системы управления освещением со смартфона. Установив на телефон специальное приложение, можно одним нажатием кнопки включать и выключать каждый из 242 светильников.

«Дело в том, что в полной мере постоянное освещение цеха не требуется. Необходима бывает та или иная группа светильников, освещающая задействованный в данный момент производственный участок. С помощью смартфона можно не только включать нужные светильники, но и регулировать мощность светового потока, что дает дополнительную экономию», — пояснил представитель завода.

Отмечается, что школьников вдохновило, что это реальный проект, а не сугубо научный. Основной объем работы был выполнен школьниками самостоятельно. Они создали макет системы освещения, состоящий из нескольких светильников, диммера (регулятора), контроллера, модуля передачи данных на внешнее устройство управления, а также сами написали приложения для планшета на базе Android.

Читайте также: Сибкабель в 2018 году нарастил объём производства шахтных кабелей на 20%