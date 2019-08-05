Красноярск, , 13:18 — REGNUM

По итогам января — июня 2019 года продажи легковых автомобилей на вторичном рынке Красноярска составили 20 435 единиц, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Об этом 5 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что это самый большой показатель роста вторичного авторынка среди городов-миллионников России.

Самое большое количество перепродаж на красноярском авторынке у машин японского бренда Toyota. Им принадлежит 22% от всего объема проданных за полгода подержанных автомобилей.

Второе место занимает отечественный бренд Lada. Ему принадлежит 12,3% вторичного авторынка. Тройку лидеров замыкают японские автомобили марки Nissan — 9,6% вторичного авторынка. На четвёртом месте Honda (9,4%).

Суммарно эти четыре бренда занимают более половины (54,3%) красноярского авторынка.

Напомним, лидером российского вторичного авторынка в июне 2019 года стала модель Ford Focus. Перепродажи этой модели составили 11 600 экземпляров, что на 3% меньше, чем в июне 2018 года.

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